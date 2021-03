As circunstâncias não ensejam comemorações, mas é forçoso reconhecer enfrentamentos e avanços que, no tocante

à pandemia, só são possíveis pelas mãos femininas.

Neste dia 8 de março, projeto Multiplataforma do POPULAR destaca mulheres que, com destemor, ajudam a humanidade a enfrentar a sua mais grave crise sanitária em 100 anos. São quatro perfis assinados pelo repórter Rogério Borges, que compõem suplemento especial nessa edição. Cada uma delas vai ao fundo no próprio saber, seja acadêmico, profissional ou colhido ao longo da vivência para, de forma generosa, achar meios de lutar com dignidade contra o vírus que destroçou nossas rotinas.

Além da oportunidade de conhecer a história dessas pessoas especiais, o projeto também prevê uma série de cinco entrevistas nas plataformas digitais do jornal, de hoje a sexta-feira, jogando luz sobre mulheres com atuação de destaque em suas áreas.

Por fim, pelas redes sociais do POPULAR, o leitor também será convidado a homenagear as mulheres admiráveis com quem convivem, em uma ação baseada na gratidão.

Não fique de fora da reflexão proposta nesse dia tão importante para todos nós.