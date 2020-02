A cada quatro dias, um motociclista perde a vida nas ruas de Goiânia. Segundo reportagem nesta edição, sete em cada dez socorridos no Hugo são acidentados sobre duas rodas. A frota crescente e a proliferação do mercado de entregas a partir de plataformas digitais explicam o fenômeno que não para de enlutar famílias.

Muito se debate sobre meios de se estancar essa mortalidade de motociclistas. Já se consolida um consenso de que é preciso analisar o problema sob três aspectos: o do condutor, o do veículo e o da via. Educação continuada, desde a infância e não só no momento de matrícula no Centro de Formação de Condutores, surge como um caminho, ao lado de melhorias constantes na infraestrutura urbana, o que acaba por beneficiar a todos.

Mas há meios menos óbvios a se observar. A oferta de transporte coletivo de qualidade, com custo acessível, confiabilidade e conforto; o planejamento de cidades compactas que demandem deslocamentos em distâncias menores; e a oferta de infraestrutura de qualidade para deslocamentos a pé ou por bicicleta são alguns exemplos do que as cidades podem, no âmbito estratégico,

fazer para melhorar a mobilidade urbana e, por consequência, reduzir a atratividade da moto.