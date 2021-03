Na lentidão da vacinação, o distanciamento social se impõe como única alternativa para evitar que mais pessoas morram sem ar, à espera de leitos de UTI. Mas essa constatação de ordem científica não resolve tudo. Urge pensar em socorro a trabalhadores e a pequenos empresários, que geram seis em cada 10 empregos no País.

Exigir isolamento sem contrapartida social é de um sadismo semelhante aos discursos negacionistas.

De concreto, porém, os micro e pequenos negócios só obtiveram dois acenos até agora: a flexibilização para obtenção de crédito, suspendendo proibição de empresas com pendências com o poder público de contratarem empréstimos, e a renegociação de tributos federais vencidos de março a dezembro de 2020 e não pagos em razão da pandemia. Diante disso, o governo planeja um novo fôlego para empresários. Mais prazo para a devolução dos recursos captados através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado em maio passado, também deve ser considerado.

Técnicos discutem um meio de os empréstimos dependerem menos de recursos públicos e terem maior do risco assumido pelos próprios bancos. O momento é de exceção e requer ações conjuntas.