Reportagem nesta edição revela que a Prefeitura corre contra o tempo para entregar trecho do BRT no prazo prometido, no aniversário de Goiânia. Faltando apenas dois meses para a data programada, resta ainda a conclusão de terminais, estações e do viaduto da Avenida Perimetral Norte. Embora não se possa esperar que o corredor seja suficiente para resolver o crônico problema do transporte coletivo da capital, a expectativa é de que pelo menos alivie o modelo saturado e ineficiente que se arrasta por décadas, punindo os passageiros com lentidão e desconforto. A promessa agora é que, pelo menos no eixo Norte-Sul, o BRT proporcionará viagens mais rápidas e confortáveis. É o mínimo que se espera após seis anos de construção e uma monta considerável de dinheiro público gasto. Ao mesmo tempo em que se prepara a inauguração do corredor, é imprescindível que as autoridades se debrucem sobre a complexa questão do transporte público, já se preparando para outras medidas que contemplem toda a região metropolitana, atualmente atendida. Com população acima de 1,5 milhão de habitantes, Goiânia não pode mais continuar à mercê de um sistema tão precário. A solução existe e pode ser buscada em outros modelos que funcionam com eficiência.