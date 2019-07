Reportagem na edição de ontem tentou, no limite da técnica jornalística, dar contorno a um fenômeno percebido, mas ainda intangível. Isso porque os acidentes decorrentes dos usos de patinetes não são contabilizados no detalhe, de forma que, ao Estado e por consequência à sociedade, tudo gira em torno de um risco misterioso. O limbo jurídico em que estão envoltos os veículos elétricos não é cativo de Goiânia. Tanto que a Comissão Especial de Mobilidade Urbana da Câmara dos Deputados já trabalha num relatório para nortear a regulamentação desse serviço em todo território nacional.

Os patinetes elétricos devem circular apenas em ciclovias ou também devem ser permitidos nas calçadas ou nas ruas? O uso do capacete deve ser obrigatório? Qual é a velocidade máxima em que um patinete deve circular? Onde devem estacionar? São questões com resposta ainda em aberto, surgidas desses debates no Parlamento. De todas, a segurança deve ser a principal preocupação na regulamentação da matéria. Não basta, por exemplo, definir velocidades máximas de circulação, sem a devida fiscalização. Nessa questão, é preciso, sem entraves à inovação, assegurar elementos básicos de segurança.