Reportagem nesta edição mostra exemplos de pessoas que decidiram compartilhar veículos particulares para ir ao trabalho, uma opção para economizar combustível e fugir da má qualidade do transporte coletivo.

Outra matéria, na edição de ontem, revelava a intenção da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) de criar um aplicativo para controlar vagas de estacionamento em vias públicas. O projeto prevê ainda ampliação da Área Azul, com aumento do número de espaços pagos para veículos.

Ambas as reportagens mostram como a cidade e os cidadãos estão se movimentando em busca de soluções para mobilidade, questão que ganha cada vez mais prioridade em uma metrópole com uma das maiores frotas de veículos particulares do País.

Obras viárias se espalham pela capital com a proposta de aliviar o trânsito em algumas regiões e oferecer melhores condições de transporte público. São medidas inadiáveis e bem vindas que, entretanto, não dispensam novos e contínuos projetos em busca de mobilidade mais eficaz e de um trânsito mais humano, com transporte de qualidade.

Este é um desafio que se impõe às grandes cidades brasileiras e que deve ser enfrentado com urgência, antes da instalação do caos.