Depois de semanas de um embate público, naturalmente contagiado pela polarização ideológica vigente no País, o presidente da República Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em seu lugar, foi nomeado o oncologista Nelson Teich, também empresário do setor de saúde no mercado do Rio de Janeiro.

O desgaste lento e duradouro mostra que, como toda situação com implicações essencialmente humanas, a pandemia não fica imune à questão política. A dimensão técnica, sempre que entra nesse terreno, termina por se subordinar em alguma medida à questão não só do exercício do poder em si, como da projeção eleitoral.

Diante desse contexto, e assumindo a relevância do caráter simbólico na política, é de se esperar agora que a aparente disputa de espaço político se esvazie, abrindo espaços para decisões fundamentadas na razão.

Do comprometimento com o rigor técnico virão as melhores decisões para a sociedade, tanto no âmbito da saúde pública quando no da retomada econômica.