A micromobilidade é a mais recente tendência global na área de transportes. O termo é novo: foi empregado pela primeira vez em 2017, no Tech Festival em Copenhagen. Foi aplicado a veículos de transporte com menos de 500 quilos, movidos a motores elétricos. O conceito, portanto, inclui bicicletas e patinetes compartilhados, a bateria, e que percorrem trajetos de até 5 quilômetros. Goiânia está entre as dez capitais brasileiras que já dispõe do serviço de patinetes e, segundo reportagem na edição de ontem, começa a experimentar vantagens e dissabores do novo modal.

Se por um lado os equipamentos surgiram como opção de lazer, por outro trouxeram insegurança nas calçadas e parques. Isso porque, sem regulamentação, se impõem as regras de veículos de dimensões inferiores a cadeira de rodas, ou seja, máximo de 6 km/h nas calçadas e 20 km/h em ciclovias. O limite de velocidade nem sempre é observado, daí a preocupação.

Novidades trazem desafios, sobretudo para cidades concebidas em função do carro, como são as brasileiras. Ademais, apesar de parecer, patinete não é brinquedo. É preciso regulamentar a convivência entre pedestres, motoristas, motociclistas e quem aderir às alternativas que não pararão de surgir.