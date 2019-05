Depois de amargar uma de suas maiores crises, o mercado imobiliário brasileiro dá sensíveis sinais de recuperação e aponta um retorno robusto já no primeiro semestre de 2019. Especialistas acreditam que este será o ano da virada para o setor, que já registrou melhora significativa a partir do final do ano passado.

Passada a tormenta, é possível antever um novo panorama para os próximos cinco anos, com expectativas de juros menores, maior abertura de financiamentos bancários e um ambiente mais seguro juridicamente. Com o aumento da demanda, as construtoras e as incorporadoras voltarão a lançar novos projetos que agradem a todas as classes econômicas e faixas etárias.

Isso, aliás, já se observa em Goiânia, segundo reportagem nesta edição. Dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) registraram valorização de 1,5% no valor do metro quadrado no primeiro trimestre deste ano, em relação ao preço médio do ano passado. O valor médio de R$ 5.276, porém, ainda é um dos mais acessíveis entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, o que deve seguir aquecendo a demanda.

O consumidor, que parecia estar sem chão, começa enfim a encontrar um teto.