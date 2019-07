Quando o sol estiver derramando no horizonte, no fim da tarde de hoje, 29 atletas mergulharão nas águas do Rio Araguaia para comemorar o encerramento de uma caminhada de 310 quilômetros, de Trindade a Aruanã.

O grupo de 25 homens e 4 mulheres enfrentou bolhas, dores, tonturas e fadiga para levar até o rio a bandeira da preservação do Cerrado. Não por acaso o longo trajeto termina no Araguaia, berço de importante biodiversidade de fauna e flora, que povoa suas águas, praias e margens.

Apesar dessa riqueza, o rio vem sofrendo sistemáticas agressões ao longo de décadas, processo que já revela suas consequências no assoreamento, nas erosões e desmatamento.

Campanhas educativas e fiscalização tentam coibir o comportamento predatório de turistas e proprietários rurais, mas elas não se mostraram ainda suficientes para garantir a completa proteção de nascentes e afluentes.

Daí a importância da Caminhada Ecológica, promovida há 28 anos pelo POPULAR: chamar a atenção para o descaso com o meio ambiente, alertar, denunciar, provocar a reflexão. Só com o trabalho perseverante será possível dar ao Cerrado a importância que ele merece, preservando-o para as futuras gerações.