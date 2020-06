Goiás atinge um patamar crítico da Covid-19, depois de manter a situação sob relativo controle nos primeiros dois meses da pandemia. O número de leitos de UTI na rede pública e rede privada escasseia a cada dia e ontem chegou ao mais baixo índice na capital, desde que os primeiros casos foram registrados.

A luz amarela foi acesa, alertando para o risco de Goiás viver a situação dramática enfrentada por outros Estados, que tiveram de escolher quem ocupar as vagas.

Os boletins epidemiológicos, com números de casos confirmados e mortes, deixam claro que entramos no crescimento exponencial da curva, quando a intensa circulação do vírus multiplica com rapidez as vítimas de contágio.

Um exemplo foi o que aconteceu no município de Rio Verde, onde a ampliação das testagens permitiu identificar mais de mil confirmações, levando o prefeito a cogitar a decretação de fechamento total do comércio, estratégia conhecida como lockdown.

Reduzir esses números e permitir que os doentes tenham acesso a um tratamento digno, com possibilidade de vencer o vírus, é responsabilidade de todos. Permanecer em casa, evitando contatos desnecessários, é a medida mais indicada para evitar uma tragédia ainda maior.