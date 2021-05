A discussão sobre a utilização da água do Rio Meia Ponte é um desafio que se impõe às autoridades e à sociedade do Estado. Medidas concretas precisam ser implantadas com urgência ante a crise hídrica que tende a se agravar nos próximos anos.

Buscar um equilíbrio entre as demandas do setor produtivo e as necessidades de saneamento dos 37 municípios que dependem do manancial requer estudo e ações sérias e comprometidas com o futuro dessas comunidades. O envolvimento de todos os setores impactados é fundamental para uma saída justa e correta.

Cenário descrito em reportagem nesta edição aponta para um aumento de 70% na demanda dos produtores da região até 2040, já descontado o impacto da crise imposta pela pandemia da Covid-19 – não fosse isso, o crescimento seria de 230%. Ainda assim, o que se vislumbra é escassez de água a partir de 2030.

Daí a necessidade de se finalizar o Plano de Bacia, que aumenta o rigor para exploração do manancial. Ele está previsto na Lei das Águas desde 1997 e até hoje não saiu do papel. As datas dão impressão de um problema distante, mas a questão é urgente e exige imediata ação das partes envolvidas, pois a cada período de estiagem a população sente na pele os efeitos desse descaso.