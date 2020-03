Novas medidas drásticas foram anunciadas pelos governos estadual e municipal para contenção da pandemia de coronavírus. Entre as decisões, a suspensão de aulas e a recomendação para fechamento do comércio pelo período de 15 dias.

São decisões difíceis, que certamente terão consequências econômicas e sociais, mas que poderão fazer grande diferença para evitar aglomerações e o contágio descontrolado. Goiás já tem nove casos confirmados da doença e no Brasil são 234, comprovando a previsão de um crescimento exponencial das transmissões.

Por isso é fundamental que o maior número possível de pessoas, mesmo fora do grupo de risco, permaneça resguardado em casa, evitando propagar o vírus para outras pessoas que poderão sofrer consequências graves do contágio. Trata-se de um momento em que ser solidário é mais importante do que nunca, única forma de conter o inimigo invisível e de evitar um colapso na rede de saúde.

Por isso o governo recomenda o isolamento domiciliar para os casos possíveis, com trabalho e estudo em casa. Essas medidas têm se mostrado eficientes em outros países e poderão achatar a curva de transmissão, dando fôlego ao sistema de saúde.