A edição do fim de semana revela uma realidade dramática no cotidiano de milhares de famílias goianas. Para elas, o auxílio emergencial de

R$ 600 reais, concedido pelo governo federal, é a única garantia de comida na mesa. Criado para ajudar autônomos e outros trabalhadores que ficaram sem renda durante a pandemia, o benefício acaba transformando temporariamente um cenário de extrema miséria, fruto da imensa desigualdade em vigor no País. Fundamental nesse período de crise sanitária e econômica, o auxílio é, no entanto, apenas um instrumento provisório, que deve ser acompanhado de políticas simultâneas de geração de emprego e renda, única forma de combater as raízes da pobreza e da marginalidade social. Tais políticas dependem de um alicerce complexo para se sustentarem, baseado na educação, saúde, condições de acesso ao trabalho e ao aperfeiçoamento profissional. Um dos mais importantes pilares desse alicerce, a educação enfrenta hoje uma situação delicada, de exclusão de alunos pobres, que enfrentam condições precárias de participação nas aulas remotas. Este é um desafio que precisa ser encarado com absoluta prioridade, sob pena de aprofundamento da miséria.