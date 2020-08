A série Caminhos Contra a Crise, em que os veículos do Grupo Jaime Câmara apontam as estratégias de retomada dos principais setores da economia goiana, trouxe um horizonte mais ameno ontem. Embora o volume de vendas tenha ficado entre 60% e 65% no comparativo com o período anterior à pandemia, a reabertura de shoppings e centros comerciais, mediante protocolos sanitários e controle de acesso, já permite ao comércio vislumbrar crescimento.

Projeção da Associação Brasileira de Shopping Centers calcula ser possível chegar a 90% do antigo patamar de negócios até o fim do ano. Isso porque uma em cada 10 lojas, mesmo com a flexibilização, ainda não voltou a operar. Quando isso ocorrer, a tendência é de melhor desempenho.

Diante de prognóstico otimista, que oxigena a sociedade como um todo, convém um pacto pela manutenção dos cuidados. Administradoras de centros comerciais e lojistas não devem arrefecer o protocolo. O consumidor, por sua vez, precisa fazer sua parte, submetendo-se com disciplina às condições estabelecidas por cada shopping e não abrindo mão da responsabilidade pessoal, com máscara e zelo em espaços públicos.

Só assim essa marcha, em sentido desejado, seguirá seu curso sem interrupções.