Reportagem nesta edição revela quais são as cidades goianas proporcionalmente mais inseguras em Goiás. O ranking considera o número de crimes classificados como de “alta prioridade” pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, por grupo de mil habitantes. A estatística ajuda a fazer um mapeamento da violência no Estado e torna-se reveladora, na medida em que mostra que a criminalidade não está restrita à capital e avança rumo ao interior, mesmo em cidades pequenas, de rotina pacata até pouco tempo atrás. Entre os indicadores considerados de “alta prioridade” pelo Estado, ou crimes que estão merecendo maior atenção por parte das autoridades policiais, estão os casos de homicídio, tentativa de assassinato, roubo, furto e estupro. A formação de facções, a disputa ferrenha no mundo do tráfico, a violência contra a mulher estão entre as principais causas da escalada da criminalidade, que enseja um combate eficiente com base na inteligência, no policiamento ostensivo, na punição dentro dos limites da lei. Além dessas medidas, não há como fechar os olhos para as ações preventivas, a melhor forma de redução da violência, por meio da educação, emprego e redução das desigualdades.