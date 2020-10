Estudo examinado em reportagem na edição de ontem evidenciou que, sem parcela de sacrifício coletivo, a devastação econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus teria sido ainda mais contundente. Se valendo de recursos próprios e programas de apoio do governo federal, sete em cada 10 empresas goianas cruzaram a crise sem demissões. É o que diz levantamento feito pela Câmara Americana de Comércio de Goiânia (Amcham-GO), sob a parceria com o Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas da Unialfa, entre os dias 11 e 12 de setembro últimos.

Com a legislação trabalhista alterada para permitir a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornadas e salários, as empresas conseguiram cumprir uma função social e também colher benefícios, mantendo mão de obra treinada e qualificada num momento de queda dramática das receitas. Houve também um importante ciclo de aprendizado, com os negócios aprimorando as visões de prazo mais dilatado, mediante planejamento.

A crise forçou o amadurecimento das empresas mais sensíveis, o que tende a ajudar não apenas na retomada dos negócios, mas na consolidação destes num mundo cada vez mais atento à responsabilidade social das marcas.