Levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira divulgado nesta semana mostra que o tempo médio de internação em leitos de UTI subiu de 10 para 14 dias, desde o começo da pandemia. Em Goiás, segundo reportagem nesta superedição, o fenômeno se repete: a estada de pacientes graves saltou de 4,34 dias em abril passado para 10,8 dias agora, auge da disseminação da doença.

Enfrentar e vencer a doença tão traiçoeira requer tempo. E esse é um dos motivos apontados pelos especialistas em medicina intensiva para a permanência nas UTIs ter sido inflada. Em um ano de pandemia, a medicina avançou, tratamentos foram aprimorados e, assim, o paciente em estado grave ganhou tempo de lutar contra o vírus.

Outra explicação é a mudança no perfil dos pacientes. Agora, há mais jovens entubados do que no começo da pandemia. Normalmente, eles são mais saudáveis e fortes, e resistem mais às complicações causadas pela Covid-19. Por vezes, alta rotatividade se dá pelas mortes.

São todas razões para que continuemos vigilantes e assumindo nossa responsabilidade diante da grave crise sanitária que nos assola.