Se algo ficou claro ao longo desses meses sob pandemia, é a notável incapacidade que o Brasil demonstrou de enfrentar o vírus sem qualquer viés político.

No bojo da disputa de poder com vistas a 2022,a polarização cedeu espaço a novos atores, mais ao centro no especto ideológico, mas radicalmente incapazes de dissociar ações sanitárias de algum ganho eleitoral no futuro.

É por isso que os anúncios de datas para começo de imunização em massa contra a Covid-19 recebem um ceticismo quase inédito em se tratando avanços científicos. Foram os políticos que, bebendo de um cenário de paranoias insufladas, trataram de atrair a desconfiança de uma população que, a rigor, precisaria ser confortada diante dos enormes sacrifícios exigidos.

Apesar da demonstração de imaturidade republicana da maioria dos detentores do poder, ainda há tempo de o País se preparar para a vacinação - única forma de devolvar a rotina perdida.

Em vez de correr para anunciar prazos, é preciso também preparar a estrutura, finalizar planos de campanha e tomar providências de forma antecipada. Até porque, numa nação continental, tudo isso exige planejamento e uma visão muito mais sólida do que aquela só voltada às eleições.