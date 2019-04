Reportagem de capa desta edição de domingo traz elementos para reflexão sobre a Reforma da Previdência, momento que a sociedade brasileira deve encarar com atenção, pois dele depende a viabilidade das contas públicas. Levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), a pedido do jornal O Globo, apontou 31 municípios goianos onde há mais aposentados do que trabalhadores economicamente ativos.

Em Buritinópolis, na divisa com a Bahia,

onde a reportagem do POPULAR esteve

esta semana, há 2,2 aposentados por carteira assinada. Há quem tenha ido para lá depois de conquistar o benefício, atrás de tranquilidade. Mas a realidade é que o município encontra dificuldades para gerar emprego para além

dos oferecidos pela prefeitura. É um desafio que a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás pretende encarar corrigindo desigualdades regionais, identificando potencialidades das diferentes regiões. Além disso, dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE adiantam que os idosos representarão 33% de toda a população residente em 2060.

É preciso observar essa mudanças demográficas hoje para garantir a viabilidade do sistema para as próximas gerações.