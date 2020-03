Se há algo que blinda contra as oscilações de humor do mercado, como o que foi observado nesses últimos dias, é a compreensão exata do cenário. É esse discernimento na leitura da realidade que impede excessos derivados do pessimismo infundado ou do otimismo sem alicerce nos indicadores econômicos.

Informação veiculada na edição de ontem requer esse olhar crítico, não no sentido de uma vazia problematização, mas de esforço de entendimento.

Segundo o Instituto Mauro Borges (IMB), o PIB de Goiás cresceu 2,5% em 2019 em comparação com 2018 - desempenho acima do registrado no País, que ficou em 1,1%, pelo terceiro ano consecutivo. Trata-se de uma notícia alvissareira, sobretudo num contexto de câmbio desvalorizado e pelo avanço da agropecuária.

Contudo, é preciso reconhecer a turbulência externa, vinda do coronavírus e do mercado de petróleo, e os hiatos de competitividade, sobretudo o que tange a energia elétrica.

O reconhecimento das incertezas advindas do cenário macroeconômico e da fragilidade de infraestrutura não deve desestimular a confiança, mas inspirar projetos que venham alicerçados em fundamentos mais sólidos e sustentáveis, aproveitando as potencialidades que o Estado já demonstrou no enfrentamento de outras crises.