Um novo olhar sobre a cidade. Este é convite que O POPULAR faz a seus leitores, na véspera da comemoração dos 88 anos de aniversário de Goiânia. Para embarcar nessa viagem, o jornal traz um caderno especial com pesquisas, representações artísticas e experiências de jovens na capital. Eles nasceram quando Goiânia já era madura e hoje têm um modo peculiar de enxergar a cidade, consciente de seus desafios e problemas, mas também com sensibilidade para valorizar o patrimônio histórico e afetivo que conta sobre suas raízes. No caderno, jovens artistas traduzem em aquarelas e fotografias como veem a capital, e provam que vale a pena dedicar-lhe um novo olhar. Só assim, com lentes mais apuradas e sensíveis, é possível enxergar a cidade surpreendente que amanhã faz aniversário. A jovem senhora de 88 anos, cheia de vigor e com o futuro aberto, merece todas as homenagens por acolher tão bem seus moradores e visitantes, mas merece também um olhar atento e vigilante, para que trilhe caminhos de uma cidade mais justa. O POPULAR tem orgulho de acompanhar essa história desde o início e sabe de sua responsabilidade de cuidar e fiscalizar para que Goiânia seja um lugar para viver com qualidade e dignidade.