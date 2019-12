Reportagem na edição de ontem revela um grave problema que atinge a saúde pública de Goiás e se mostra crônico.

A utilização de um terço do dinheiro das emendas impositivas dos deputados estaduais para a compra de veículos indica a perpetuação de uma prática nociva, apelidada de “ambulancioterapia”. Trata-se da tradição de enviar pacientes para tratamento na capital, mantendo localidades menores sem estrutura necessária para atendimento de sua população. É fato que parte desses veículos é realmente necessária para os casos de maior complexidade. Não se deve desconsiderar tampouco a dificuldade dos municípios para atrair profissionais especializados. Tais obstáculos não podem, no entanto, eternizar a falta de investimentos em equipamentos e unidades, concentrando a assistência em cidades polos e sacrificando os pacientes, que são obrigados a percorrer longas distâncias, algumas vezes para exames simples. Sem dúvida, não é um problema de fácil solução, já que exige mudança cultural, política de atração de profissionais e investimento. É preciso, no entanto, atacá-lo de frente, sob pena do cidadão ser privado de um direito fundamental.