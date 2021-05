Não é razoável negar os aspectos um tanto teatrais das comissões parlamentares de inquérito promovidas no âmbito do legislativo. Aliás, por vezes, a exposição exaustiva de prováveis crimes e imoralidades consiste na máxima punição aos infratores, visto que os relatórios, via de regra, acabam naquilo que o anedotário nacional chama de pizza.

No caso da CPI da Covid, que veio à tona não somente numa crise sanitária sem precedentes mas também num país ideologicamente envenenado, essa dinâmica se repete.

A questão é que as consequências estão aí, carentes de uma resposta cuja técnica tente pelo menos preponderar sobre a política. Na sexta-feira, por exemplo, o Instituto Butantã, de São Paulo, anunciou logo após a entrega de mais 1 milhão de doses a paralisação total do processo de produção

da Coronavac. Motivo: falta de insumos.

O reflexo direto é a queda no ritmo de imunização, já lento demais diante do desafio. São situações para as quais deve haver alguma responsabilização, para que haja um limite na tolerância aos desmandos gerados pelo apetite eleitoral dos homens públicos.