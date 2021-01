Nova dose de esperança foi injetada ontem na população goiana com a chegada de 65,5 mil vacinas de Oxford/AstraZeneca, que serão integralmente destinadas aos trabalhadores de saúde. Embora as remessas ainda sejam tímidas em relação à população do Estado e o número tenha alcançado menos da metade do anunciado, trata-se de um alento. As sucessivas falhas de logística, diplomacia e contratação das doses certamente resultarão em uma campanha com velocidade muito aquém da desejada. Resta agora cobrar do governo federal maior agilidade para que novos lotes cheguem em volume e rapidez, de maneira a evitar que a gigantesca tragédia humanitária se aprofunde ainda mais. Países que planejaram com eficiência a vacinação já estão colhendo resultados práticos, com redução importante nos índices de internação. Está claro, portanto, que a velocidade na imunização poderá evitar milhares de mortes. Com os estoques escassos, a alternativa mais acertada é dar prioridade aos grupos de maior risco, o que tornam criminosas ações de fura fila que se espalham pelo País. O comportamento coletivo é fundamental para afastar de vez os efeitos dramáticos da pandemia. Todos ganham com a solidariedade.