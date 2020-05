Das tantas arriscadas previsões do mundo que irá emergir depois da pandemia, uma já goza de certo consenso. O ambiente digital vai assumir um terreno maior na dinâmica das pessoas e das empresas. Diante desse horizonte, convém prestar atenção em dados divulgados ontem na pesquisa TIC Governo Eletrônico de 2019, conduzida pelo CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil), entidade que levanta informações sobre tecnologia da informação para política pública .

Pouco mais de metade das prefeituras da região Centro-Oeste (58%) e Norte (54%) acessam a internet por fibra ótica, infraestrutura de acesso com maior capacidade de tráfego e uma banda mais larga. Com essa retaguarda, por exemplo, é possível prestar serviço público mais ágil e estável ao cidadão. A defasagem de acesso acompanha a desigualdade do investimento em infraestrutura nessas regiões, que nos últimos anos receberam pouco se comparadas a Sul e Sudeste. Só 21% das casas do Centro-Oeste têm fibra ótica, dado que sobe para 35% no Nordeste, 42% no Sul e 45% no Sudeste, de acordo com a TIC Domicílios de 2018.

É preciso, pois, igualar as condições para o mundo essencialmente digital que nos aguarda.