Escolas públicas e particulares, além de unidades de saúde, terão de notificar a órgãos responsáveis casos suspeitos de automutilação ou tentativa de suicídio, revela reportagem publicada na edição de ontem. O registro obrigatório consta de lei de abril último, que pretende dar uma dimensão mais aproximada das ocorrências. Até então, a legislação previa apenas a notificação de fatos consumados, impedindo a abordagem do problema de uma maneira mais realista e eficaz.

A informação é, sem a menor sombra de dúvida, a melhor ferramenta para a prevenção do suicídio.

O assunto deve ser tratado com seriedade, responsabilidade e com a visibilidade necessária para que as causas sejam tratadas e combatidas. Nos países em que prevenção do suicídio é abordada como política pública pode ser notada a redução de casos, segundo relatórios da Organização Mundial de Saúde. Neste sentido, a lei que prevê a notificação compulsória de casos de tentativas mostra-se relevante, pois permite um dimensionamento mais próximo da realidade para que sejam providenciadas medidas de precaução. Para tanto, é preciso que governos estabeleçam uma rede de ações de assistência e proteção a partir dos registros.