Goiânia acordou ontem, um dia depois de seu aniversário de 88 anos, com uma surpresa desagradável. Em vários postos da cidade as tabelas de preços estampavam novo aumento da gasolina, que já chegava a R$ 7,27. Reportagem nesta edição revela que novo reajuste vem por aí, conforme anunciado pela Petrobras. Nas refinarias, o valor sobe 7% para a gasolina e 9% para o diesel. A sequência de aumentos em um curto intervalo sacrifica o cidadão e cria uma onda inflacionária ameaçadora, principalmente para as camadas mais pobres. O POPULAR mostrou que a fila em busca de distribuição de comida dobrou nos últimos meses. A população que vive nas ruas cresce a olhos vistos, empurrada pelo desemprego e pela perda de familiares que garantiam o sustento da casa. A tragédia humanitária avança a passos largos, exigindo postura firme do governo em sua política econômica, programas abrangentes de transferência de renda, além de priorização dos gastos. Sufocado pelos aumentos seguidos, o cidadão pede socorro para conseguir pagar as contas e abastecer a geladeira até o fim do mês. A engrenagem inflacionária é cruel e ganha força em um momento de extrema vulnerabilidade.