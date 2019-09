O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública trouxe números capazes de colocar a discussão da violência doméstica num âmbito mais concreto e racional. Divulgado na semana passada, o estudo aponta que, em 2018, 63,8% dos estupros reportados à polícia foram cometidos contra vulneráveis, ou seja, menores de 14 anos juridicamente incapazes de consentir uma relação sexual; ou ainda em que o abusado não consegue oferecer resistência.

O avanço desse crime abjeto sobre a parcela mais frágil da população se dá em meio ao recorde de 66.041 registros de estupros no País — um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Por dia, 180 pessoas foram violentadas no País. Atento a essa degradante realidade, O POPULAR esteve durante três dias em Cavalcante, a cidade com a maior taxa de estupro de vulnerável do Estado. Segundo reportagem nessa edição, lá, o ambiente doméstico costuma ser mais hostil para as vítimas, atacadas predominantemente por pais, padrastos, tios e demais familiares. Num momento em que muito se discute a integridade das crianças, num debate quase sempre carregado de um viés ideológico, o jornalismo que joga luz sobre realidades ignoradas oferece elementos para que se discuta de forma objetiva a proteção às crianças.