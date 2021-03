Mal o sol havia raiado no horizonte, na manhã de quarta-feira, quando o repórter do núcleo investigativo Márcio Leijoto e o repórter fotográfico Douglas Schinatto pegaram a estrada rumo a Luziânia. Para reduzir os riscos de contágio no trajeto de 199 quilômetros e três horas até o entorno do Distrito Federal, Leijoto assumiu o volante e Schinatto foi no banco de trás.

As janelas abertas garantiam a circulação de ar.

Não deixa de ser trágico que tamanho cuidado seja necessário diante da reportagem que ambos se propunham a fazer, e cujo resultado pode ser lido na página 12. A morte de Maria Lopes de Souza, primeira vítima do vírus em território goiano, completa exatamente um ano hoje. “Dá a impressão que o tempo não passou, parece que a gente ainda tá preso lá no início da pandemia ainda”, lastimou a professora Iara de Souza Meireles, filha da técnica de enfermagem aposentada.

Ao narrar o luto estático e incessante da família Souza, Leijoto e Schinatto justificam os riscos a que se submeteram de forma responsável nessa viagem.

Humanizar a tragédia pela qual passamos, indo a fundo nos sentimentos de quem enfrenta as ausências provocadas pela doença, é talvez a única forma de não nos acostumarmos com a indecência dos números.