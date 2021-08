A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) decidiu na quinta-feira que as vacinas reservadas há mais de 20 dias para segunda dose serão destinadas ao grupo que ainda não recebeu a primeira. A medida extrema foi tomada como forma de estimular as pessoas a completar o esquema de imunização, única maneira de garantir proteção contra os casos graves de Covid-19. Em Goiás, 214 mil estão com o reforço em atraso, um número inaceitável diante da tragédia sanitária enfrentada há um ano e meio, com perdas irrecuperáveis e muita dor. A situação torna-se ainda mais preocupante diante da circulação de variantes com alto poder de transmissão, como é o caso da delta e da gama plus. Mesmo com o avanço da vacinação, alguns Estados brasileiros já começam a enfrentar aumento de casos e internações, pois grande parte da população ainda não tem a imunização completa. Cabe agora a cada um conscientizar-se de seu direito de se proteger e de seu dever de contribuir para a segurança coletiva, cumprindo religiosamente o calendário recomendado e instruindo familiares e amigos sobre a importância do reforço. Só com responsabilidade e espírito de coletividade será possível chegar ao fim da pandemia.