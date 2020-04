O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória que suspende a obrigatoriedade da quantidade mínima de 200 dias letivos em escolas e universidades.

A medida mantém, no entanto, a carga horária mínima, que é de 800 horas, para os ensinos fundamental e médio. No mesmo dia, conforme a principal reportagem dessa edição, o governo de Goiás mantém a interrupção das escolas por pelo menos até 30 de abril, podendo ser prorrogada conforme o avanço da pandemia de Covid-19.

O diretor de estratégia política do Todos pela Educação, João Marcelo Borges, explica que as instituições de ensino têm autonomia pedagógica para decidir como cumprir a quantidade mínima de horas-aula. “As diferentes redes de ensino e escolas vão encontrar soluções de acordo com as suas condições”, afirma.

A MP do governo federal, contudo, dá mais segurança às redes.De tantos prejuízos advindos da paralisia mundial, o das escolas é o mais nebuloso, porque os impactos não são imediatos. Porém, urgências demandam ações rápidas e as redes parecem agir na velocidade esperada.