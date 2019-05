Desde o primeiro dia de abril, parte do Setor Sul teve sua rotina convulsionada pela obra da Trincheira da Rua 90, no encontro com a 136. Até novembro, ao custo estimado de R$ 10 milhões, os trabalhos seguirão dando forma àquilo que vai compor o BRT Norte/Sul.

O maior projeto de engenharia com vistas à mobilidade na capital traz, no próprio conceitos, benefícios muito fáceis de serem projetados num futuro próximo. A fluidez no trânsito, já bastante congestionado nos horários de pico, é o mais notório deles. Ocorre que os transtornos do presente, por vezes, conspiram contra essa consciência.

É o caso da situação relatada em reportagem nessa edição. Vizinhança tem se queixado do barulho excessivo nas madrugadas.

Os executores da obra se defendem, dizendo que o ciclo do concreto exige intervenções em horários hostis. Trata-se de um problema pontual diante da envergadura do projeto. Porém, o argumento habitual de que “os transtornos passam e as melhorias ficam” não devem servir de pretexto para que se ignore as ponderações dos moradores.

Numa obra de sete meses, é de bom tom que se busque alternativas para minimizar impactos.

Não havendo-as, a transparência continua a ser a melhor forma de se chegar ao entendimento.