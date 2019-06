Entre 4 e 8 de setembro próximos, Goiás será pela primeira vez palco da Campus Party, consolidado como o maior evento em imersão tecnológica do mundo. Previsto para o Passeio das Águas Shopping, a organização estima 3 mil imersos, os chamados “campuseiros”, que lá se alojam, e 40 mil visitantes da área gratuita ao longo de todo o evento.

A Campus Party teve sua origem no ano de 1997, na Espanha, ainda nos primórdios da escalada tecnológica que viria a transformar o mundo. Reuniu um grupo de pessoas interessadas em tecnologia e informática como forma de incentivo à inovação e novos produtos. É esse espírito que, a despeito das aceleradas mudanças, segue pulsante.

Na primeira vez em solo goiano, tratará, segundo reportagem nessa edição, do tema “Ciências Aplicadas”, circulando por desafios digitais na área de campo, saúde, defesa e logística.

Um evento deste porte, com tantas inteligência circulante, tem o mérito de oxigenar o mercado para as mudanças que se avizinham. Isso porque age no estímulo à criatividade e inovação.

É um espaço de troca de ideias, opiniões e novidades com poder de impulsionar negócios.

Que Goiás saiba capturar oportunidades a partir dessa experiência.