Mudanças na grade curricular do ensino médio do Estado de Goiás vão mudar a rotina de milhares de alunos da rede. A Secretaria da Educação anunciou que estudantes que cursam o 2º e 3º anos passarão a ter 28 horas de aula por semana. A justificativa é que será necessário criar uma padronização. Já os alunos de cidades do interior somarão agora

25 horas semanais, como forma de facilitar o transporte escolar da zona rural. O resultado é que, na primeira hipótese, os estudantes perderão 80 horas de aula por ano, chegando a 200 para o caso dos alunos do interior. A gestão da pasta nega prejuízos aos discentes, mas educadores temem que a mudança aprofunde o abismo da desigualdade entre estudantes da rede pública e da rede privada, tornando mais desleal a concorrência por uma vaga na universidade. Pilar de uma sociedade democrática e requisito para conquista do equilíbrio social, a Educação deve ser encarada com absoluta prioridade pelos governos dos âmbitos municipal, estadual e federal. Para isso, é preciso assegurar a todos o acesso igualitário, em condições paritárias a um ensino de qualidade. É necessário fiscalizar e cobrar dos governantes que essa premissa seja respeitada em sua integralidade. Caso contrário, a conta será cobrada no futuro.