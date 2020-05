Logo após declarar que o mundo estava diante de uma pandemia, no já distante mês de março, Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, resumiu numa frase a importância das estruturas temporárias de saúde. “As grávidas continuam dando à luz, as pessoas continuam tendo outras doenças infecciosas, a vacinação para outras enfermidades precisa continuar a ser feita”, observou, em defesa dos hospitais de campanha.

As estruturas de atendimento foram erguidas às pressas em todo o Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus. Estádios de futebol e centros de convenções receberam o arsenal hospitalar em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Trata-se de uma medida fundamental, porque nenhum sistema de saúde, em nenhum lugar do mundo, é desenhado para pandemias. Isso porque, com as redes no limite, se coloca em risco a vida de pessoas que precisam de outros cuidados de saúde que não os ligados à Covid-19. É por esse tipo de desprendimento que o sistema como um todo fica mais estável, protegido de colapsos.

Por essa razão, a despeito do até aqui bem sucedido combate à nova doença, Goiás precisa destravar a estrutura, hoje reduzida na prática a dois hospitais dos nove previstos.