A redução dos juros ao consumidor final pode estar chegando ao limite, afirmavam especialistas ao final do ano passado. Na avaliação de quem vive a rotina do mercado financeiro, ainda que a inflação permaneça sob controle e abra espaço para o repasse da queda da Selic em linhas de curto prazo, há sinais de que o ciclo de cortes da taxa básica possa estar no fim. Isso diminui a possibilidade de redução nas taxas para o tomador de crédito ao longo de 2020.

Nesse aspecto, assume relevância o Cadastro Positivo regulado por lei, que, segundo reportagem nesta edição, tem sido nutrido a passos lentos. Até agora, só bancos e financeiras alimentaram a base de dados com informações que refletem o histórico do consumidor na sua relação com o mercado. Em suma, lá está tudo que possa refletir se o consumidor é ou não confiável para se fazer negociações.

Embora desperte questionamentos sobre a privacidade, o mecanismo acaba por beneficiar os consumidores que honram os seus compromissos, o que pode fazer com que eles não só tenham uma boa reputação no mercado, mas também consigam obter produtos com condições diferenciadas. Um horizonte interessante num espaço reduzido para corte de juros.