Capilarizada pelas redes sociais, prática política recente tem se cristalizado alimentando paranoias e negando fatos científicos. Se a estratégia se mostrou bem sucedida do ponto de vista eleitoral, o mesmo não se pode dizer no caso do coronavírus.

Líderes que se valem dessa dinâmica, como o presidente norte americano Donald Trump, tiveram de rever declarações diante do avanço da doença. Depois de minimizar a gravidade, Trump se viu obrigado a alinhar o País nos esforços internacionais para a contenção da Covid-19.

No Brasil, em que pese a atuação firme do Ministério da Saúde,

há também um certo desdém a julgar pelo comportamento do presidente Jair Bolsonaro no domingo. Menos de 48 horas após ele sair em meio a fãs, São Paulo registrava a primeira morte pelo novo vírus, com mais quatro óbitos sob suspeita.

O contraste entre as duas situações reforça a necessidade de, diante da delicadeza do momento, se assumir responsabilidades.

Como cidadãos, nos cabe ouvir as autoridades sanitárias, seguir o que

é preconizado, sem contrapontos baseados em mera especulação pessoal. Se isso serve para decidir um voto, não serve jamais para salvar vidas.