Das tantas corrosões da política ao longo dos anos, a redução da disputa eleitoral a um simulacro de corrida de cavalos talvez seja a mais evidente. No período que antecede as eleições, por exemplo, as pesquisas de intenção de voto parecem ocupar um espaço mais nobre do que os projetos dos candidatos. Os sonhos já não importam. Basta a possibilidade de chegar à frente de quem, no juízo do eleitor, é pior. Um ambiente assim fica árido de ideias, o que, na prática, significa a negação da essência da própria política.

Ocorre que, no clima de campanha permanente, o hipódromo se instalou de vez no país. A mais nova corrida de cavalos é o avanço da vacina, que desconsidera as peculiaridades logísticas e demográficas e impõe horizontes delirantes.

Aos governantes, sob a inquisição do tribunal das redes sociais, interessa divulgar calendários de vacinação cujo próprio andamento da campanha se encarrega de tornar inviável. Interessa abrir o agendamento de novos grupos e faixas etárias, sem que esteja muito claro como entregar o prometido.

Como se trata do maior desafio sanitário de nossa geração, seria de bom tom que os homens públicos pensassem menos na eleição antes de vender ilusão a um povo já por demais sacrificado pelas circunstâncias.