A gestão de serviços públicos por meio de organizações sociais, as OSs, gera controvérsia. É uma das tantas questões que coloca em oposição duas grandes concepções: a de corte liberal, que defende o Estado mínimo, e a social-democrata, em defesa do financiamento de bem-estar social. Num contexto de debilidade fiscal, o poder público encontrou nas OSs uma forma de se livrar das amarras, gerando mais eficiência e produtividade.

Não faltam estudos indicando o resultado dessa experiência, ora com ganhos de eficiência, ora com limbos jurídicos via de regra desfavoráveis ao contribuinte - tanto na instabilidade da prestação de serviços quanto na obrigação de custear pendências financeiras resultantes dessas parcerias.

Na coluna Giro de ontem, Caio Henrique Salgado trouxe relatório da Controladoria Geral do Estado, pelo qual, entre 2015 e 2018, R$ 4,3 milhões dos cofres estaduais foram destinados ao pagamento de acordos trabalhistas de empresas subcontratadas pelos hospitais na mão de OSs. A Secretaria Estadual de Saúde fará tomada de contas e, se for o caso, pedirá a devolução dos recursos.

Trata-se de providência fundamental para assegurar o interesse coletivo nessas parcerias.