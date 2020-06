Enquanto a ocupação de leitos de UTI caminha para uma situação perto de crítica na capital, cidades do interior recebem recursos para incrementar a estrutura de atendimento intensivo a pacientes de Covid-19.

A pulverização desses recursos por todo território goiano pode,

em alguma medida, despressurizar a rede de Goiânia. É preciso, pois, acompanhar no detalhe esse indicador, do qual dependem vidas e, secundariamente, o afrouxamento das restrições ora impostas.

A gestão de UTIs em tempo de pandemia tem complexidades. Um dos indicadores é o tempo de permanência médio exigido com o Covid-19, de 15 dias. De acordo com o Observatório da Associação Nacional de Hospitais Privados , nos filiados, cada paciente permaneceu em média 7 dias internado em 2019. Considerando o giro do novo coronavírus, equivale dizer que os leitos disponíveis foram reduzidos à metade nessa crise.

Há de se considerar ainda a desigualdade social no País. Enquanto um quarto da população brasileira possui plano de saúde, outros três quartos concorrem por menos da metade dos leitos disponíveis no Brasil.

Daí a importância dos hospitais de campanha e da gestão rigorosa dessa ocupação nesse momento ainda de alta na curva de contágio.