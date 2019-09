Pelo quinto mês consecutivo, o Brasil teve um saldo positivo na geração de emprego formal. Em agosto, o número de vagas adicionais no mercado de trabalho foi 121.387, que é o saldo positivo decorrente 1.382.407 admissões e de 1.261.020 desligamentos. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgadas ontem pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e objeto de reportagem nessa edição.

Em Goiás, a constribuição para esse desempenho se deu pelo setor de serviço. Ao todos, foram 4.054 novas vagas em solo goiano. Foi um crescimento tímido, de 0,33% com relação a junho, mas que manteve um viés de alta num cenário econômico onde as incertezas se dissipam de forma ainda lenta.

É importante que todas as esferas de governo estabilizem as contas e o ambiente político, para que a iniciativa privada se encoraje a realizar investimento. Até porque a geração de emprego dá sinais de vitalidade, mas segue longe do demandado pelo País.