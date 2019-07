Relatório do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que amparou reportagens nas duas últimas edições, indica um certo descontrole das prefeituras na gestão de pessoal. Desde o começo do ano, ainda em meio a uma crise econômica com reflexo na arrecadação e por consequência nas contas públicas, 96 municípios aumentaram a despesa com pessoal. O número pode ser maior, visto que outras 54 cidades não entraram no levantamento por falta de dados ou porque prestam informações semestralmente.

Ferida com notória frequência, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Artigo 19, fixa a título de limite de despesas de pessoal em porcentuais sobre a receita corrente líquida.

Enquanto a União, que detém a maior fatia do bolo tributário, fica restrita à metade, Estados e municípios podem ir a 60% desse valor. Mas isso não tem sido observado, razão pela qual é preciso que os gestores públicos estejam efetivamente atentos.

A gestão com vista ao aumento da produtividade precisa ser uma constante, sob pena de que a sociedade seja chamada a contribuir ainda mais para cobrir os hiatos desse descontrole.