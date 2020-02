Reportagem nesta edição traz à luz um tema de grande relevância para a mobilidade da capital. Trata-se do conjunto de gargalos identificados no trânsito, nos pontos que fazem a travessia da BR-153 em seu trecho urbano. A equipe do POPULAR percorreu diversos desses cruzamentos e identificou congestionamentos e lentidão, especialmente na Alameda do Contorno, entre o Jardim Botânico e o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde pode ser mais rápido o deslocamento a pé do que de carro, nos horários de pico. O problema tem razões inequívocas e previsíveis, como o crescimento da cidade em direção à Região Leste, o adensamento populacional, a proliferação de condomínios e o aumento do movimento de veículos na rodovia. O trecho urbano da BR-153 há muito transformou-se em uma avenida que, em alguns momentos, tem o trânsito completamento travado. Soluções estão sendo discutidas, mas esbarram sempre no conflito de responsabilidade, já que a rodovia é federal e as ruas e avenidas que a cortam estão sob gestão municipal. No entanto, todos são afetados pelo problema o que deixa evidente a necessidade de que um acordo seja realmente viabilizado pelo bem público.