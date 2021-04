Em fevereiro último, os gargalos de infraestrutura para a imunização em massa foram detectados pelo Instituto Locomotiva, que integra o grupo “Unidos pela Vacina”. Lançado no início daquele mês pela empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, o movimento dispõe de mais de

400 participantes voluntários, engajados na agilização da vacina contra a Covid-19.

Naquela ocasião, já ficava clara a falta de antevisão dos gestores públicos no âmbito dos municípios. Embora 98% dos municípios tenham programado vacinação em domicílio para grupos prioritários, metade, em média, não planejou postos volantes com sistema drive-thru.

A ausência de organização punha em risco justamente os mais vulneráveis à doença.

Objeto da principal reportagem da edição de ontem, as dificuldades para a população goianiense se vacinar, no limiar da cobertura integral da população idosa, mostram que os gargalos captados em fevereiro não foram totalmente enfrentados. Ao admitir a possibilidade de aumentar a estrutura para acolhimento do cidadão, o Paço dá o primeiro passo para corrigir. Mas a articulação de todos, a começar de Brasília, é imprescindível.