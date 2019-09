Não é novidade que o Estado enfrenta graves problemas no fornecimento de energia elétrica, que prejudicam o setor produtivo, a população em geral e o desenvolvimento da economia goiana. Nova informação revelada na edição de hoje acrescenta uma dose extra à situação desfavorável de Goiás em relação ao restante do País.

O Estado deve ficar entre os últimos a universalizar o serviço de energia elétrica, prejudicando principalmente moradores de regiões mais isoladas e da zona rural. O cenário está sendo desenhado desde a privatização da Celg, que previa a universalização para 2017.

Com a gestão da Enel, o prazo foi prorrogado para 2019 e agora para 2022, em razão de acordo com o governo estadual. Como resultado, persistem em Goiás gargalos incompatíveis com a realidade do século 21, como produtores rurais que aguardam energia elétrica há quase duas décadas.

O Estado não pode ficar refém desse tipo de deficiência, que tem afastado investimentos, causado prejuízos e desestimulado a instalação de empresas. Com potencial econômico que se destaca no País, terras férteis, localização geográfica privilegiada e forte vocação para o agronegócio, Goiás merece atenção prioritária no setor de infraestrutura para que seu desenvolvimento não seja estrangulado.