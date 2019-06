Reportagem na edição de ontem dá conta de que, à luz da Procuradoria- Geral do Município de Goiânia, não há impedimento legal para a devolução da linha do Eixo Anhanguera pela Metrobus para a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). O parecer dispensa inclusive as partes de multas ou contratempos futuros diante do rompimento do atual contrato, cuja vigência se estende a 2031.

A conclusão jurídica abre espaço para as duas demais esferas, das quais dependem os próximos passos: a econômica e a política. Ainda mais no momento em que paira um debate sobre a extensão do sistema até Trindade, Senador Canedo e Goianira.

O edital para a contratação do novo concessionário, a julgar pela garantia do governo do Estado, deve manter o transporte aos municípios vizinhos.

Em que pese a necessidade cada vez mais premente de se discutir o financiamento do transporte coletivo, o que coloca a questão econômica como fundamental para a continuidade do sistema, não se deve perder de perspectiva a razão final de tudo. É o interesse do usuário que, agora e sempre, precisa ser salvaguardado pelos gestores públicos.