Reportagem nesta edição revela uma situação dramática vivida por famílias miseráveis, cujas crianças dependem da merenda escolar para se alimentar. Durante o período de férias, quando não há a oferta de lanche gratuito, meninos e meninas dependem da solidariedade de vizinhos ou instituições para não passar fome.

São pessoas que fazem parte de um grupo excluído dos mais básicos direitos humanos, o que certamente comprometerá seu futuro. Crianças que não se alimentam de forma adequada terão dificuldade de aprendizado, estão condenadas ao atraso escolar, à evasão ou repetência.

Dessa forma, acabarão em desigualdade de condições para competir no mercado de trabalho, aprofundando o abismo das desigualdades e perpetuando a miséria. Promover melhor distribuição de renda, por meio do emprego, da educação e de uma política social responsável deve ser prioridade dos governos, na medida em que só assim será possível reduzir a pobreza e suas nefastas consequências. A fome é um dos efeitos mais cruéis e dolorosos da desigualdade. Quando entra no cotidiano de crianças, ela se apresenta como um obstáculo para o desenvolvimento saudável, uma ameaça concreta ao futuro.