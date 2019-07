Estudo inédito do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar (IESS) com base em dados de 2016 estima que o total de gastos relacionados a fraudes tenha respondido por 15% das despesas assistenciais. A corrupção na saúde privada drenou, segundo o estudo, R$ 20 bilhões - R$ 11 bilhões com hospitais e R$ 9 bilhões em exames.

A conclusão dos coordenadores do levantamento é que o Brasil não dispõe de mecanismos efetivos de controle e de transparência para prevenir e combater fraudes.

Goiás, no entanto, começa a mudar essa tendência. Relevante trabalho da Polícia Civil, batizado de Operação Morfina, constatou volumosos desvios de recursos do Ipasgo, mediante fraudes grosseiras. Exemplo: um mesmo paciente fazendo 200 hemogramas num único dia, de acordo com reportagem na edição de ontem. Na primeira fase desse trabalho, foram identificados 16 empresas e cinco médicos supostamente envolvidos.

É preciso que a Polícia Civil avance, de modo a estancar um esquema cujas dimensões só se pode especular. Fraudes aumentam os custos da saúde, comprometem a sustentabilidade econômica do setor e trazem riscos aos pacientes. Não é possível tolerá-las, pois.