Reportagem nesta edição revela, com base nos resultados do Produto Interno Bruto de 2017 dos municípios goianos, como cresceu a desigualdade entre as regiões do Estado nos últimos 15 anos.

A diferença no nível de produção de riquezas é alarmante entre as regiões Noroeste e Norte, que participam com apenas 6,25% do PIB, enquanto o Sul e Centro do Estado contribuem com 83% da fatia. A desigualdade é histórica, mas se acentuou no período, indicando a necessidade de um olhar atento para as áreas menos desenvolvidas economicamente, com incentivos para investimento e incremento na infraestrutura.

Nesse contexto, é fundamental que haja convergência de ações por parte das iniciativas privada e pública, com respeito à vocação das regiões menos privilegiadas. A Federação da Indústria do Estado de Goiás (Fieg) cita, por exemplo, a possibilidade de desenvolvimento da silvicultura em áreas com terras mais difíceis para cultivos tradicionais, experiência que já teve êxito comprovado em outros Estados.

Por seu lado, o governo estadual afirma que atua para garantir energia elétrica, importante gargalo no desenvolvimento goiano, e rodovias de boa qualidade. Todos os esforços em busca de igualdade são bem- vindos.